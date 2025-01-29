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LFG 价格 (@LFG)

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LFG (@LFG) 实时价格图表

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$0.00274143$0.00274143
-4.80%(1D)

今天 LFG (@LFG) 的价格

今天 LFG (@LFG) 的实时价格为 0.00274143 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。@LFG 兑换 USD 的价格为实时更新。
LFG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 54.99K USD
- LFG 当天价格变化为 -4.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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LFG (@LFG) 价格表现 USD

今天内，LFG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000140247849734833
在过去30天内，LFG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002626764
在过去60天内，LFG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007603704
在过去90天内，LFG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000729136677383361

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000140247849734833-4.86%
30天$ -0.0002626764-9.58%
60天$ -0.0007603704-27.73%
90天$ -0.000729136677383361-21.00%

LFG (@LFG) 价格分析

LFG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00270281
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$ 0.00334372
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$ 0.184596
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+1.43%

-4.86%

-11.73%

LFG (@LFG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 54.99K
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什么是LFG (@LFG)

What is the project about? @LFG is a BRC-20 token that will be the native token for a BRC 20 wallet and marketplace as well as an ordial wallet/market What makes your project unique? BRC 20 wallet made from the ground up with features that are not currently available in the marketplace History of your project. @LFG is a new project that launched on 5/8 What’s next for your project? Launch of wallet/marketplace is imminent What can your token be used for? lots of future interaction with the LFG.cash interface

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LFG (@LFG) 资源

官网

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@LFG 兑换为当地货币

1 @LFG 兑换 AUD
A$0.004386288
1 @LFG 兑换 GBP
0.002193144
1 @LFG 兑换 EUR
0.0026043585
1 @LFG 兑换 USD
$0.00274143
1 @LFG 兑换 MYR
RM0.0120348777
1 @LFG 兑换 TRY
0.0980061225
1 @LFG 兑换 JPY
¥0.4266761652
1 @LFG 兑换 RUB
0.26866014
1 @LFG 兑换 INR
0.2378738811
1 @LFG 兑换 IDR
Rp44.2166067129
1 @LFG 兑换 PHP
0.1602365835
1 @LFG 兑换 EGP
￡E.0.1376746146
1 @LFG 兑换 BRL
R$0.0160373655
1 @LFG 兑换 CAD
C$0.0039476592
1 @LFG 兑换 BDT
0.3333304737
1 @LFG 兑换 NGN
4.2568650897
1 @LFG 兑换 UAH
0.1153867887
1 @LFG 兑换 VES
Bs0.15626151
1 @LFG 兑换 PKR
Rs0.7648863843
1 @LFG 兑换 KZT
1.4174837958
1 @LFG 兑换 THB
฿0.0927151626
1 @LFG 兑换 TWD
NT$0.0901108041
1 @LFG 兑换 CHF
Fr0.002467287
1 @LFG 兑换 HKD
HK$0.0213557397
1 @LFG 兑换 MAD
.د.م0.0274417143