LeverUp USD 今日价格

LeverUp USD (LVUSD) 今日实时价格为 $ 0.993288，过去 24 小时内变化了 0.58%。当前 LVUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.993288 每 LVUSD。

LeverUp USD 目前市值在 $ 1,385,702 排名第 #-，流通供应量为 1.40M LVUSD。过去 24 小时内，LVUSD 的交易价格在 $ 0.993599（低点）和 $ 1.003（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.03，而历史最低价为 $ 0.983678。

短期表现方面，LVUSD 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 -1.00%。过去一天，总交易量达到 $ 5.61K。

LeverUp USD（LVUSD）市场信息

市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 成交量（24H） $ 5.61K$ 5.61K $ 5.61K 完全稀释市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 流通量 1.40M 1.40M 1.40M 总供应量 1,395,065.174102 1,395,065.174102 1,395,065.174102

LeverUp USD 的当前市值为 $ 1.39M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.61K。LVUSD 的流通量为 1.40M，总供应量是 1395065.174102，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.39M。