LeverUp MON 今日价格

LeverUp MON (LVMON) 今日实时价格为 $ 0.02116204，过去 24 小时内变化了 2.22%。当前 LVMON 兑 USD 的汇率为 $ 0.02116204 每 LVMON。

LeverUp MON 目前市值在 $ 1,556,127 排名第 #-，流通供应量为 73.53M LVMON。过去 24 小时内，LVMON 的交易价格在 $ 0.02116531（低点）和 $ 0.02183801（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03797289，而历史最低价为 $ 0.00134214。

短期表现方面，LVMON 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +4.12%。过去一天，总交易量达到 $ 5.05K。

LeverUp MON（LVMON）市场信息

市值 $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M 成交量（24H） $ 5.05K$ 5.05K $ 5.05K 完全稀释市值 $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M 流通量 73.53M 73.53M 73.53M 总供应量 73,533,862.06031653 73,533,862.06031653 73,533,862.06031653

LeverUp MON 的当前市值为 $ 1.56M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.05K。LVMON 的流通量为 73.53M，总供应量是 73533862.06031653，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.56M。