Leveraged frxETH 价格 (XFRXETH)
今天 Leveraged frxETH (XFRXETH) 的实时价格为 0.955684 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XFRXETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Leveraged frxETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Leveraged frxETH 当天价格变化为 +8.73%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Leveraged frxETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.075641。
在过去30天内，Leveraged frxETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2557665551。
在过去60天内，Leveraged frxETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1019848623。
在过去90天内，Leveraged frxETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3511247149212822。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.075641
|+8.73%
|30天
|$ -0.2557665551
|-26.76%
|60天
|$ +0.1019848623
|+10.67%
|90天
|$ +0.3511247149212822
|+58.08%
Leveraged frxETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.36%
+8.73%
+2.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The xfrxETH token, also called leveraged frxETH, is a decentralized, composable leveraged long frxETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. As the price of the reserve token varies, so too does the amount of base token a user may redeem for each of the stable and volatile tokens. The stable token is held fixed at a USD value of $1, so as the price of stETH in the reserve rises, the volatile token price rises at a multiple rate of stETH. Based on the performance of xETH, this multiple generally varies between 1.5x — 4x though though it can rise as high as 4.3X before the protocol responds to limit it.
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|1 XFRXETH 兑换 AUD
A$1.53865124
|1 XFRXETH 兑换 GBP
￡0.77410404
|1 XFRXETH 兑换 EUR
€0.92701348
|1 XFRXETH 兑换 USD
$0.955684
|1 XFRXETH 兑换 MYR
RM4.300578
|1 XFRXETH 兑换 TRY
₺33.8789978
|1 XFRXETH 兑换 JPY
¥149.20138608
|1 XFRXETH 兑换 RUB
₽97.93849632
|1 XFRXETH 兑换 INR
₹82.74312072
|1 XFRXETH 兑换 IDR
Rp15,666.94831296
|1 XFRXETH 兑换 PHP
₱55.96485504
|1 XFRXETH 兑换 EGP
￡E.48.12824624
|1 XFRXETH 兑换 BRL
R$5.74366084
|1 XFRXETH 兑换 CAD
C$1.36662812
|1 XFRXETH 兑换 BDT
৳116.19206072
|1 XFRXETH 兑换 NGN
₦1,486.2797568
|1 XFRXETH 兑换 UAH
₴40.31075112
|1 XFRXETH 兑换 VES
Bs51.606936
|1 XFRXETH 兑换 PKR
Rs266.64539284
|1 XFRXETH 兑换 KZT
₸506.990362
|1 XFRXETH 兑换 THB
฿33.07622324
|1 XFRXETH 兑换 TWD
NT$31.46111728
|1 XFRXETH 兑换 CHF
Fr0.86967244
|1 XFRXETH 兑换 HKD
HK$7.43522152
|1 XFRXETH 兑换 MAD
.د.م9.6046242