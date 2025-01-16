Level Governance 价格 (LGO)
今天 Level Governance (LGO) 的实时价格为 87,414 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LGO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Level Governance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 53.73 USD
- Level Governance 当天价格变化为 +0.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Level Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +16.27。
在过去30天内，Level Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15,890.3004894000。
在过去60天内，Level Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15,946.9797270000。
在过去90天内，Level Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,651.20781445279。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +16.27
|+0.02%
|30天
|$ -15,890.3004894000
|-18.17%
|60天
|$ -15,946.9797270000
|-18.24%
|90天
|$ +1,651.20781445279
|+1.93%
Level Governance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.73%
+0.02%
-16.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.
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|1 LGO 兑换 AUD
A$140,736.54
|1 LGO 兑换 GBP
￡70,805.34
|1 LGO 兑换 EUR
€84,791.58
|1 LGO 兑换 USD
$87,414
|1 LGO 兑换 MYR
RM393,363
|1 LGO 兑换 TRY
₺3,098,826.3
|1 LGO 兑换 JPY
¥13,647,073.68
|1 LGO 兑换 RUB
₽8,958,186.72
|1 LGO 兑换 INR
₹7,568,304.12
|1 LGO 兑换 IDR
Rp1,433,016,164.16
|1 LGO 兑换 PHP
₱5,118,963.84
|1 LGO 兑换 EGP
￡E.4,402,169.04
|1 LGO 兑换 BRL
R$525,358.14
|1 LGO 兑换 CAD
C$125,002.02
|1 LGO 兑换 BDT
৳10,627,794.12
|1 LGO 兑换 NGN
₦135,946,252.8
|1 LGO 兑换 UAH
₴3,687,122.52
|1 LGO 兑换 VES
Bs4,720,356
|1 LGO 兑换 PKR
Rs24,389,380.14
|1 LGO 兑换 KZT
₸46,373,127
|1 LGO 兑换 THB
฿3,025,398.54
|1 LGO 兑换 TWD
NT$2,877,668.88
|1 LGO 兑换 CHF
Fr79,546.74
|1 LGO 兑换 HKD
HK$680,080.92
|1 LGO 兑换 MAD
.د.م878,510.7