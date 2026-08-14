LEON AI 今日价格

LEON AI (LEON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 18.38%。当前 LEON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LEON。

LEON AI 目前市值在 $ 19,621.04 排名第 #-，流通供应量为 999.84M LEON。过去 24 小时内，LEON 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00127863，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LEON 在过去一小时内波动了 +1.54%，过去7 天内波动了 -37.94%。过去一天，总交易量达到 --。

LEON AI（LEON）市场信息

市值 $ 19.62K$ 19.62K $ 19.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.62K$ 19.62K $ 19.62K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 总供应量 999,844,287.0160925 999,844,287.0160925 999,844,287.0160925

LEON AI 的当前市值为 $ 19.62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LEON 的流通量为 999.84M，总供应量是 999844287.0160925，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.62K。