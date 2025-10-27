Lenny（LENNY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00220577$ 0.00220577 $ 0.00220577 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -2.12% 涨跌幅（1D） -4.68% 漲跌幅（7D） -32.30% 漲跌幅（7D） -32.30%

Lenny（LENNY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，LENNY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。LENNY 的历史最高价为 $ 0.00220577，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，LENNY 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.12%，过去 24 小时内变动为 -4.68%，过去 7 天内累计变动为 -32.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Lenny（LENNY）市场信息

市值 $ 593.71K$ 593.71K $ 593.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 593.71K$ 593.71K $ 593.71K 流通量 961.54M 961.54M 961.54M 总供应量 961,542,699.53865 961,542,699.53865 961,542,699.53865

Lenny 的当前市值为 $ 593.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LENNY 的流通量为 961.54M，总供应量是 961542699.53865，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 593.71K。