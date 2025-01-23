Lenfi 价格 (LENFI)

USD

Lenfi (LENFI) 实时价格图表

$1.62
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-7.60%(1D)

今天 Lenfi (LENFI) 的价格

今天 Lenfi (LENFI) 的实时价格为 1.62 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LENFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lenfi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 67.48K USD
- Lenfi 当天价格变化为 -7.68%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Lenfi (LENFI) 价格表现 USD

今天内，Lenfi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.134937101027178
在过去30天内，Lenfi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2734555140
在过去60天内，Lenfi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.7378124760
在过去90天内，Lenfi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.16202738682579454

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.134937101027178-7.68%
30天$ -0.2734555140-16.87%
60天$ -0.7378124760-45.54%
90天$ +1.16202738682579454+253.73%

Lenfi (LENFI) 价格分析

Lenfi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 5.68
$ 5.68$ 5.68

+0.43%

-7.68%

-11.30%

Lenfi (LENFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 67.48K
$ 67.48K$ 67.48K

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什么是Lenfi (LENFI)

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Lenfi (LENFI) 资源

白皮书
官网

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LENFI 兑换为当地货币

1 LENFI 兑换 AUD
A$2.5758
1 LENFI 兑换 GBP
1.3122
1 LENFI 兑换 EUR
1.5552
1 LENFI 兑换 USD
$1.62
1 LENFI 兑换 MYR
RM7.1928
1 LENFI 兑换 TRY
57.753
1 LENFI 兑换 JPY
¥253.8702
1 LENFI 兑换 RUB
160.785
1 LENFI 兑换 INR
140.0004
1 LENFI 兑换 IDR
Rp26,129.0286
1 LENFI 兑换 PHP
94.9158
1 LENFI 兑换 EGP
￡E.81.5184
1 LENFI 兑换 BRL
R$9.6228
1 LENFI 兑换 CAD
C$2.3166
1 LENFI 兑换 BDT
197.5752
1 LENFI 兑换 NGN
2,523.3606
1 LENFI 兑换 UAH
68.04
1 LENFI 兑换 VES
Bs89.1
1 LENFI 兑换 PKR
Rs451.6236
1 LENFI 兑换 KZT
844.182
1 LENFI 兑换 THB
฿54.918
1 LENFI 兑换 TWD
NT$53.0064
1 LENFI 兑换 CHF
Fr1.458
1 LENFI 兑换 HKD
HK$12.6036
1 LENFI 兑换 MAD
.د.م16.1676