lemonbob 今日价格

lemonbob (LEMONBOB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 18.32%。当前 LEMONBOB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LEMONBOB。

lemonbob 目前市值在 $ 49,853 排名第 #-，流通供应量为 957.66M LEMONBOB。过去 24 小时内，LEMONBOB 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LEMONBOB 在过去一小时内波动了 +0.65%，过去7 天内波动了 +36.75%。过去一天，总交易量达到 --。

lemonbob（LEMONBOB）市场信息

市值 $ 49.85K$ 49.85K $ 49.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 49.85K$ 49.85K $ 49.85K 流通量 957.66M 957.66M 957.66M 总供应量 957,662,252.937199 957,662,252.937199 957,662,252.937199

lemonbob 的当前市值为 $ 49.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LEMONBOB 的流通量为 957.66M，总供应量是 957662252.937199，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.85K。