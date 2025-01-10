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LEGIT 价格 (LEGIT)

USD

LEGIT (LEGIT) 实时价格图表

$0.00280516
$0.00280516$0.00280516
-0.20%(1D)

今天 LEGIT (LEGIT) 的价格

今天 LEGIT (LEGIT) 的实时价格为 0.00280516 USD。目前其市值为 $ 2.79M USD。LEGIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
LEGIT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 128.20K USD
- LEGIT 当天价格变化为 -0.26%
- 其循环供应量为 996.39M USD

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LEGIT (LEGIT) 价格表现 USD

今天内，LEGIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，LEGIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，LEGIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，LEGIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.26%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

LEGIT (LEGIT) 价格分析

LEGIT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00262228
$ 0.00262228$ 0.00262228

$ 0.00284988
$ 0.00284988$ 0.00284988

$ 0.00317936
$ 0.00317936$ 0.00317936

+2.21%

-0.26%

-8.76%

LEGIT (LEGIT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

$ 128.20K
$ 128.20K$ 128.20K

996.39M
996.39M 996.39M

什么是LEGIT (LEGIT)

LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation

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LEGIT (LEGIT) 资源

官网

大家还在问：关于 LEGIT (LEGIT) 的其他问题

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LEGIT 兑换为当地货币

1 LEGIT 兑换 AUD
A$0.0045163076
1 LEGIT 兑换 GBP
0.0022721796
1 LEGIT 兑换 EUR
0.0027210052
1 LEGIT 兑换 USD
$0.00280516
1 LEGIT 兑换 MYR
RM0.0125951684
1 LEGIT 兑换 TRY
0.0993587672
1 LEGIT 兑换 JPY
¥0.4432713832
1 LEGIT 兑换 RUB
0.2849762044
1 LEGIT 兑换 INR
0.2411876568
1 LEGIT 兑换 IDR
Rp45.2445097948
1 LEGIT 兑换 PHP
0.1640457568
1 LEGIT 兑换 EGP
￡E.0.141800838
1 LEGIT 兑换 BRL
R$0.0169992696
1 LEGIT 兑换 CAD
C$0.0040394304
1 LEGIT 兑换 BDT
0.3421734168
1 LEGIT 兑换 NGN
4.3423315768
1 LEGIT 兑换 UAH
0.1189107324
1 LEGIT 兑换 VES
Bs0.14867348
1 LEGIT 兑换 PKR
Rs0.7822469176
1 LEGIT 兑换 KZT
1.4748409216
1 LEGIT 兑换 THB
฿0.0970304844
1 LEGIT 兑换 TWD
NT$0.0924580736
1 LEGIT 兑换 CHF
Fr0.0025526956
1 LEGIT 兑换 HKD
HK$0.0218241448
1 LEGIT 兑换 MAD
.د.م0.0282199096