Legia Warsaw Fan Token 价格 (LEG)
今天 Legia Warsaw Fan Token (LEG) 的实时价格为 0.298849 USD。目前其市值为 $ 278.22K USD。LEG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Legia Warsaw Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 121.73 USD
- Legia Warsaw Fan Token 当天价格变化为 +0.47%
- 其循环供应量为 930.96K USD
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今天内，Legia Warsaw Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00139485。
在过去30天内，Legia Warsaw Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0930325304。
在过去60天内，Legia Warsaw Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1651115322。
在过去90天内，Legia Warsaw Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1398430322910742。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00139485
|+0.47%
|30天
|$ +0.0930325304
|+31.13%
|60天
|$ +0.1651115322
|+55.25%
|90天
|$ +0.1398430322910742
|+87.95%
Legia Warsaw Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.07%
+0.47%
+16.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The official Fan Token of Legia Warsaw
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|1 LEG 兑换 AUD
A$0.4781584
|1 LEG 兑换 GBP
￡0.2390792
|1 LEG 兑换 EUR
€0.28988353
|1 LEG 兑换 USD
$0.298849
|1 LEG 兑换 MYR
RM1.33585503
|1 LEG 兑换 TRY
₺10.54638121
|1 LEG 兑换 JPY
¥46.86848867
|1 LEG 兑换 RUB
₽33.3216635
|1 LEG 兑换 INR
₹25.62630175
|1 LEG 兑换 IDR
Rp4,820.14448647
|1 LEG 兑换 PHP
₱17.32726502
|1 LEG 兑换 EGP
￡E.15.17256373
|1 LEG 兑换 BRL
R$1.8528638
|1 LEG 兑换 CAD
C$0.43034256
|1 LEG 兑换 BDT
৳35.7124555
|1 LEG 兑换 NGN
₦461.89802591
|1 LEG 兑换 UAH
₴12.58453139
|1 LEG 兑换 VES
Bs15.241299
|1 LEG 兑换 PKR
Rs83.2892163
|1 LEG 兑换 KZT
₸156.87480557
|1 LEG 兑换 THB
฿10.24454372
|1 LEG 兑换 TWD
NT$9.82615512
|1 LEG 兑换 CHF
Fr0.2689641
|1 LEG 兑换 HKD
HK$2.32205673
|1 LEG 兑换 MAD
.د.م3.02136339