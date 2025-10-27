Legend of Arcadia（ARCA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01164501 $ 0.0118119 24H最低价 $ 0.01164501 24H最高价 $ 0.0118119 历史最高 $ 0.089965 最低价 $ 0.0104858 涨跌幅（1H） +0.20% 涨跌幅（1D） +0.24% 漲跌幅（7D） +0.81%

Legend of Arcadia（ARCA）当前实时价格为 $0.01176574。过去 24 小时内，ARCA 的交易价格在 $ 0.01164501 至 $ 0.0118119 之间波动，市场活跃度显著。ARCA 的历史最高价为 $ 0.089965，历史最低价为 $ 0.0104858。

从短期表现来看，ARCA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.20%，过去 24 小时内变动为 +0.24%，过去 7 天内累计变动为 +0.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Legend of Arcadia（ARCA）市场信息

市值 $ 3.27M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 11.79M 流通量 277.33M 总供应量 1,000,000,000.0

Legend of Arcadia 的当前市值为 $ 3.27M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ARCA 的流通量为 277.33M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.79M。