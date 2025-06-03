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Legacy Frax Dollar 价格 (FRAX)

USD

Legacy Frax Dollar (FRAX) 实时价格图表

$0.999746
$0.999746$0.999746
0.00%(1D)

今天 Legacy Frax Dollar (FRAX) 的价格

今天 Legacy Frax Dollar (FRAX) 的实时价格为 0.999712 USD。目前其市值为 $ 314.87M USD。FRAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Legacy Frax Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Legacy Frax Dollar 当天价格变化为 -0.00%
- 其循环供应量为 314.90M USD

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Legacy Frax Dollar (FRAX) 价格表现 USD

今天内，Legacy Frax Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Legacy Frax Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001078689
在过去60天内，Legacy Frax Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003201077
在过去90天内，Legacy Frax Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0031866184609193

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.00%
30天$ -0.0001078689-0.01%
60天$ +0.0003201077+0.03%
90天$ +0.0031866184609193+0.32%

Legacy Frax Dollar (FRAX) 价格分析

Legacy Frax Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.997712
$ 0.997712$ 0.997712

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

-0.00%

-0.00%

+0.01%

Legacy Frax Dollar (FRAX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 314.87M
$ 314.87M$ 314.87M

--
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314.90M
314.90M 314.90M

什么是Legacy Frax Dollar (FRAX)

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Legacy Frax Dollar (FRAX) 资源

官网

大家还在问：关于 Legacy Frax Dollar (FRAX) 的其他问题

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FRAX 兑换为当地货币

1 FRAX 兑换 VND
26,307.42128
1 FRAX 兑换 AUD
A$1.53955648
1 FRAX 兑换 GBP
0.72978976
1 FRAX 兑换 EUR
0.86974944
1 FRAX 兑换 USD
$0.999712
1 FRAX 兑换 MYR
RM4.23877888
1 FRAX 兑换 TRY
39.1387248
1 FRAX 兑换 JPY
¥142.8088592
1 FRAX 兑换 RUB
78.64734304
1 FRAX 兑换 INR
85.54535584
1 FRAX 兑换 IDR
Rp16,388.71868928
1 FRAX 兑换 KRW
1,373.22439744
1 FRAX 兑换 PHP
55.62397568
1 FRAX 兑换 EGP
￡E.49.66569216
1 FRAX 兑换 BRL
R$5.66836704
1 FRAX 兑换 CAD
C$1.36960544
1 FRAX 兑换 BDT
121.85489568
1 FRAX 兑换 NGN
1,579.31502624
1 FRAX 兑换 UAH
41.55802784
1 FRAX 兑换 VES
Bs95.972352
1 FRAX 兑换 PKR
Rs281.20898848
1 FRAX 兑换 KZT
510.0530624
1 FRAX 兑换 THB
฿32.52063136
1 FRAX 兑换 TWD
NT$29.98136288
1 FRAX 兑换 AED
د.إ3.66894304
1 FRAX 兑换 CHF
Fr0.80976672
1 FRAX 兑换 HKD
HK$7.83774208
1 FRAX 兑换 MAD
.د.م9.17735616
1 FRAX 兑换 MXN
$19.20446752