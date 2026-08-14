Ledger Realms 今日价格

Ledger Realms (LR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.89%。当前 LR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LR。

Ledger Realms 目前市值在 $ 192,962 排名第 #-，流通供应量为 790.61M LR。过去 24 小时内，LR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LR 在过去一小时内波动了 -0.35%，过去7 天内波动了 -35.26%。过去一天，总交易量达到 $ 8.76K。

Ledger Realms（LR）市场信息

市值 $ 192.96K$ 192.96K $ 192.96K 成交量（24H） $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K 完全稀释市值 $ 240.05K$ 240.05K $ 240.05K 流通量 790.61M 790.61M 790.61M 总供应量 983,549,859.122222 983,549,859.122222 983,549,859.122222

Ledger Realms 的当前市值为 $ 192.96K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.76K。LR 的流通量为 790.61M，总供应量是 983549859.122222，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 240.05K。