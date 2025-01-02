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Ledger AI 价格 (LEDGER)

USD

Ledger AI (LEDGER) 实时价格图表

$0.00369989
$0.00369989$0.00369989
+28.80%(1D)

今天 Ledger AI (LEDGER) 的价格

今天 Ledger AI (LEDGER) 的实时价格为 0.00369989 USD。目前其市值为 $ 7.97M USD。LEDGER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ledger AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 69.50K USD
- Ledger AI 当天价格变化为 +28.90%
- 其循环供应量为 2.15B USD

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Ledger AI (LEDGER) 价格表现 USD

今天内，Ledger AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00082948
在过去30天内，Ledger AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008857514
在过去60天内，Ledger AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005624006
在过去90天内，Ledger AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000598008074298497

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00082948+28.90%
30天$ +0.0008857514+23.94%
60天$ +0.0005624006+15.20%
90天$ -0.000598008074298497-13.91%

Ledger AI (LEDGER) 价格分析

Ledger AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0028217
$ 0.0028217$ 0.0028217

$ 0.00370863
$ 0.00370863$ 0.00370863

$ 0.00747007
$ 0.00747007$ 0.00747007

+0.03%

+28.90%

+1.84%

Ledger AI (LEDGER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.97M
$ 7.97M$ 7.97M

$ 69.50K
$ 69.50K$ 69.50K

2.15B
2.15B 2.15B

什么是Ledger AI (LEDGER)

LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.

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Ledger AI (LEDGER) 资源

官网

大家还在问：关于 Ledger AI (LEDGER) 的其他问题

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LEDGER 兑换为当地货币

1 LEDGER 兑换 AUD
A$0.005919824
1 LEDGER 兑换 GBP
0.002959912
1 LEDGER 兑换 EUR
0.0035518944
1 LEDGER 兑换 USD
$0.00369989
1 LEDGER 兑换 MYR
RM0.0165385083
1 LEDGER 兑换 TRY
0.1306431159
1 LEDGER 兑换 JPY
¥0.5818077025
1 LEDGER 兑换 RUB
0.4125007361
1 LEDGER 兑换 INR
0.3171175719
1 LEDGER 兑换 IDR
Rp59.6756368067
1 LEDGER 兑换 PHP
0.2143716266
1 LEDGER 兑换 EGP
￡E.0.1878064164
1 LEDGER 兑换 BRL
R$0.0228653202
1 LEDGER 兑换 CAD
C$0.0053278416
1 LEDGER 兑换 BDT
0.442136855
1 LEDGER 兑换 NGN
5.7273557222
1 LEDGER 兑换 UAH
0.1556173734
1 LEDGER 兑换 VES
Bs0.18869439
1 LEDGER 兑换 PKR
Rs1.0306043595
1 LEDGER 兑换 KZT
1.9421832577
1 LEDGER 兑换 THB
฿0.1268322292
1 LEDGER 兑换 TWD
NT$0.1216523832
1 LEDGER 兑换 CHF
Fr0.003329901
1 LEDGER 兑换 HKD
HK$0.0287481453
1 LEDGER 兑换 MAD
.د.م0.037368889