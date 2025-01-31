Lecksis 价格 (LEKS)
今天 Lecksis (LEKS) 的实时价格为 0.00301731 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LEKS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lecksis 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.31K USD
- Lecksis 当天价格变化为 -2.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Lecksis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Lecksis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010394807。
在过去60天内，Lecksis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013003088。
在过去90天内，Lecksis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0042790093907165345。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-2.51%
|30天
|$ -0.0010394807
|-34.45%
|60天
|$ -0.0013003088
|-43.09%
|90天
|$ -0.0042790093907165345
|-58.64%
Lecksis 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.04%
-2.51%
+13.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Lecksis is an all-in-one app that combines secure messaging, a marketplace, and cryptocurrency. You can create private chats, buy and sell goods on the built-in marketplace using Lecksis tokens as payment. All your confidential data is encrypted and stored only on your device. Lecksis lets you be completely anonymous: no need to share personal information like email, phone number, or even your real name. Just download the app, create a nickname, and enjoy your privacy.
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|1 LEKS 兑换 AUD
A$0.0048578691
|1 LEKS 兑换 GBP
￡0.002413848
|1 LEKS 兑换 EUR
€0.0028966176
|1 LEKS 兑换 USD
$0.00301731
|1 LEKS 兑换 MYR
RM0.0132459909
|1 LEKS 兑换 TRY
₺0.1082007366
|1 LEKS 兑换 JPY
¥0.4659028371
|1 LEKS 兑换 RUB
₽0.297205035
|1 LEKS 兑换 INR
₹0.2615102577
|1 LEKS 兑换 IDR
Rp49.4640904464
|1 LEKS 兑换 PHP
₱0.1763315964
|1 LEKS 兑换 EGP
￡E.0.1515293082
|1 LEKS 兑换 BRL
R$0.0177116097
|1 LEKS 兑换 CAD
C$0.0043449264
|1 LEKS 兑换 BDT
৳0.3677195697
|1 LEKS 兑换 NGN
₦4.6635241629
|1 LEKS 兑换 UAH
₴0.1260028656
|1 LEKS 兑换 VES
Bs0.17198667
|1 LEKS 兑换 PKR
Rs0.840924297
|1 LEKS 兑换 KZT
₸1.564173504
|1 LEKS 兑换 THB
฿0.1015324815
|1 LEKS 兑换 TWD
NT$0.0993600183
|1 LEKS 兑换 CHF
Fr0.002715579
|1 LEKS 兑换 HKD
HK$0.0235048449
|1 LEKS 兑换 MAD
.د.م0.0302032731