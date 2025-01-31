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Lecksis 价格 (LEKS)

USD

Lecksis (LEKS) 实时价格图表

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-2.50%(1D)

今天 Lecksis (LEKS) 的价格

今天 Lecksis (LEKS) 的实时价格为 0.00301731 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LEKS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lecksis 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.31K USD
- Lecksis 当天价格变化为 -2.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Lecksis (LEKS) 价格表现 USD

今天内，Lecksis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Lecksis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010394807
在过去60天内，Lecksis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013003088
在过去90天内，Lecksis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0042790093907165345

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.51%
30天$ -0.0010394807-34.45%
60天$ -0.0013003088-43.09%
90天$ -0.0042790093907165345-58.64%

Lecksis (LEKS) 价格分析

Lecksis 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00295164
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$ 0.0154735
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+0.04%

-2.51%

+13.45%

Lecksis (LEKS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 48.31K
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什么是Lecksis (LEKS)

Lecksis is an all-in-one app that combines secure messaging, a marketplace, and cryptocurrency. You can create private chats, buy and sell goods on the built-in marketplace using Lecksis tokens as payment. All your confidential data is encrypted and stored only on your device. Lecksis lets you be completely anonymous: no need to share personal information like email, phone number, or even your real name. Just download the app, create a nickname, and enjoy your privacy.

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Lecksis (LEKS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Lecksis (LEKS) 的其他问题

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LEKS 兑换为当地货币

1 LEKS 兑换 AUD
A$0.0048578691
1 LEKS 兑换 GBP
0.002413848
1 LEKS 兑换 EUR
0.0028966176
1 LEKS 兑换 USD
$0.00301731
1 LEKS 兑换 MYR
RM0.0132459909
1 LEKS 兑换 TRY
0.1082007366
1 LEKS 兑换 JPY
¥0.4659028371
1 LEKS 兑换 RUB
0.297205035
1 LEKS 兑换 INR
0.2615102577
1 LEKS 兑换 IDR
Rp49.4640904464
1 LEKS 兑换 PHP
0.1763315964
1 LEKS 兑换 EGP
￡E.0.1515293082
1 LEKS 兑换 BRL
R$0.0177116097
1 LEKS 兑换 CAD
C$0.0043449264
1 LEKS 兑换 BDT
0.3677195697
1 LEKS 兑换 NGN
4.6635241629
1 LEKS 兑换 UAH
0.1260028656
1 LEKS 兑换 VES
Bs0.17198667
1 LEKS 兑换 PKR
Rs0.840924297
1 LEKS 兑换 KZT
1.564173504
1 LEKS 兑换 THB
฿0.1015324815
1 LEKS 兑换 TWD
NT$0.0993600183
1 LEKS 兑换 CHF
Fr0.002715579
1 LEKS 兑换 HKD
HK$0.0235048449
1 LEKS 兑换 MAD
.د.م0.0302032731