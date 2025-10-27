League of Kingdoms（LOKA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.1128 24H最高价 $ 0.1158 历史最高 $ 5.37 最低价 $ 0.04425999 涨跌幅（1H） +0.52% 涨跌幅（1D） +1.67% 漲跌幅（7D） -5.01%

League of Kingdoms（LOKA）当前实时价格为 $0.1156。过去 24 小时内，LOKA 的交易价格在 $ 0.1128 至 $ 0.1158 之间波动，市场活跃度显著。LOKA 的历史最高价为 $ 5.37，历史最低价为 $ 0.04425999。

从短期表现来看，LOKA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.52%，过去 24 小时内变动为 +1.67%，过去 7 天内累计变动为 -5.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

League of Kingdoms（LOKA）市场信息

市值 $ 5.27M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 57.80M 流通量 45.55M 总供应量 500,000,000.0

League of Kingdoms 的当前市值为 $ 5.27M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LOKA 的流通量为 45.55M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.80M。