LBK 价格 (LBK)
今天 LBK (LBK) 的实时价格为 0.02285055 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LBK 兑换 USD 的价格为实时更新。
LBK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.08M USD
- LBK 当天价格变化为 -7.72%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，LBK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00191191645952739。
在过去30天内，LBK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0183524672。
在过去60天内，LBK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0289463729。
在过去90天内，LBK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.014687529944841818。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00191191645952739
|-7.72%
|30天
|$ +0.0183524672
|+80.32%
|60天
|$ +0.0289463729
|+126.68%
|90天
|$ +0.014687529944841818
|+179.93%
LBK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.93%
-7.72%
-3.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
LBank ganna release its own exchange token "LBK" on August 1, 2019, with a total circulation of 2 billion, which will never be issued additionally. The initial issue includes 3 rounds, with a total number of 1.2 billion LBK. Currently, the LBK token is a decentralized blockchain digital asset based on Ethereum, which is a standard token based on the Ethereum ERC20 protocol. In the future, LBK will benefit from the blockchain technology and digital financial operation capabilities of LBank, and combined with the community-based autonomy concept, mapped to the emerging blockchain network that is in line with LBK's financial ecology, for free circulation and credibility. exchange.
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|1 LBK 兑换 AUD
A$0.0367893855
|1 LBK 兑换 GBP
￡0.01828044
|1 LBK 兑换 EUR
€0.021936528
|1 LBK 兑换 USD
$0.02285055
|1 LBK 兑换 MYR
RM0.1003139145
|1 LBK 兑换 TRY
₺0.819420723
|1 LBK 兑换 JPY
¥3.5283534255
|1 LBK 兑换 RUB
₽2.250779175
|1 LBK 兑换 INR
₹1.9804571685
|1 LBK 兑换 IDR
Rp374.599120392
|1 LBK 兑换 PHP
₱1.335386142
|1 LBK 兑换 EGP
￡E.1.147554621
|1 LBK 兑换 BRL
R$0.1341327285
|1 LBK 兑换 CAD
C$0.032904792
|1 LBK 兑换 BDT
৳2.7847965285
|1 LBK 兑换 NGN
₦35.3175815745
|1 LBK 兑换 UAH
₴0.954238968
|1 LBK 兑换 VES
Bs1.30248135
|1 LBK 兑换 PKR
Rs6.368448285
|1 LBK 兑换 KZT
₸11.84572512
|1 LBK 兑换 THB
฿0.7689210075
|1 LBK 兑换 TWD
NT$0.7524686115
|1 LBK 兑换 CHF
Fr0.020565495
|1 LBK 兑换 HKD
HK$0.1780057845
|1 LBK 兑换 MAD
.د.م0.2287340055