LayerEdge 今日价格

LayerEdge (EDGEN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 75.94%。当前 EDGEN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EDGEN。

LayerEdge 目前市值在 $ 162,871 排名第 #-，流通供应量为 176.00M EDGEN。过去 24 小时内，EDGEN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00385924（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02386055，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EDGEN 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 -15.82%。过去一天，总交易量达到 $ 3.10K。

LayerEdge（EDGEN）市场信息

市值 $ 162.87K$ 162.87K $ 162.87K 成交量（24H） $ 3.10K$ 3.10K $ 3.10K 完全稀释市值 $ 925.40K$ 925.40K $ 925.40K 流通量 176.00M 176.00M 176.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

LayerEdge 的当前市值为 $ 162.87K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.10K。EDGEN 的流通量为 176.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 925.40K。