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Layer One X 价格 (L1X)

USD

Layer One X (L1X) 实时价格图表

$13.15
$13.15$13.15
-23.20%(1D)

今天 Layer One X (L1X) 的价格

今天 Layer One X (L1X) 的实时价格为 13.15 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。L1X 兑换 USD 的价格为实时更新。
Layer One X 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.01K USD
- Layer One X 当天价格变化为 -23.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Layer One X (L1X) 价格表现 USD

今天内，Layer One X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.98596439527172
在过去30天内，Layer One X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Layer One X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Layer One X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -3.98596439527172-23.25%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Layer One X (L1X) 价格分析

Layer One X 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 13.08
$ 13.08$ 13.08

$ 39.19
$ 39.19$ 39.19

$ 162.34
$ 162.34$ 162.34

+0.57%

-23.25%

--

Layer One X (L1X) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.01K
$ 2.01K$ 2.01K

0.00
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什么是Layer One X (L1X)

Layer One X (L1X) is a fourth-generation decentralized platform designed to make interoperability between blockchains seamless and efficient. It allows developers to create new multi-chain applications or extend existing ones with cross-chain capabilities. It provides interoperability across evm and altvm networks. As of January 2025, there are 160 decentralised full validator nodes with over 2M+ Transactions.

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Layer One X (L1X) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Layer One X (L1X) 的其他问题

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L1X 兑换为当地货币

1 L1X 兑换 AUD
A$21.04
1 L1X 兑换 GBP
10.52
1 L1X 兑换 EUR
12.4925
1 L1X 兑换 USD
$13.15
1 L1X 兑换 MYR
RM57.7285
1 L1X 兑换 TRY
470.1125
1 L1X 兑换 JPY
¥2,046.666
1 L1X 兑换 RUB
1,288.7
1 L1X 兑换 INR
1,141.0255
1 L1X 兑换 IDR
Rp212,096.7445
1 L1X 兑换 PHP
768.6175
1 L1X 兑换 EGP
￡E.660.393
1 L1X 兑换 BRL
R$76.9275
1 L1X 兑换 CAD
C$18.936
1 L1X 兑换 BDT
1,598.9085
1 L1X 兑换 NGN
20,419.1885
1 L1X 兑换 UAH
553.4835
1 L1X 兑换 VES
Bs749.55
1 L1X 兑换 PKR
Rs3,668.9815
1 L1X 兑换 KZT
6,799.339
1 L1X 兑换 THB
฿444.733
1 L1X 兑换 TWD
NT$432.2405
1 L1X 兑换 CHF
Fr11.835
1 L1X 兑换 HKD
HK$102.4385
1 L1X 兑换 MAD
.د.م131.6315