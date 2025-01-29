Layer One X 价格 (L1X)
今天 Layer One X (L1X) 的实时价格为 13.15 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。L1X 兑换 USD 的价格为实时更新。
Layer One X 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.01K USD
- Layer One X 当天价格变化为 -23.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Layer One X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.98596439527172。
在过去30天内，Layer One X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Layer One X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Layer One X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -3.98596439527172
|-23.25%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Layer One X 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.57%
-23.25%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Layer One X (L1X) is a fourth-generation decentralized platform designed to make interoperability between blockchains seamless and efficient. It allows developers to create new multi-chain applications or extend existing ones with cross-chain capabilities. It provides interoperability across evm and altvm networks. As of January 2025, there are 160 decentralised full validator nodes with over 2M+ Transactions.
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|1 L1X 兑换 AUD
A$21.04
|1 L1X 兑换 GBP
￡10.52
|1 L1X 兑换 EUR
€12.4925
|1 L1X 兑换 USD
$13.15
|1 L1X 兑换 MYR
RM57.7285
|1 L1X 兑换 TRY
₺470.1125
|1 L1X 兑换 JPY
¥2,046.666
|1 L1X 兑换 RUB
₽1,288.7
|1 L1X 兑换 INR
₹1,141.0255
|1 L1X 兑换 IDR
Rp212,096.7445
|1 L1X 兑换 PHP
₱768.6175
|1 L1X 兑换 EGP
￡E.660.393
|1 L1X 兑换 BRL
R$76.9275
|1 L1X 兑换 CAD
C$18.936
|1 L1X 兑换 BDT
৳1,598.9085
|1 L1X 兑换 NGN
₦20,419.1885
|1 L1X 兑换 UAH
₴553.4835
|1 L1X 兑换 VES
Bs749.55
|1 L1X 兑换 PKR
Rs3,668.9815
|1 L1X 兑换 KZT
₸6,799.339
|1 L1X 兑换 THB
฿444.733
|1 L1X 兑换 TWD
NT$432.2405
|1 L1X 兑换 CHF
Fr11.835
|1 L1X 兑换 HKD
HK$102.4385
|1 L1X 兑换 MAD
.د.م131.6315