Law Blocks AI 今日价格

Law Blocks AI (LBT) 今日实时价格为 $ 0.295233，过去 24 小时内变化了 0.28%。当前 LBT 兑 USD 的汇率为 $ 0.295233 每 LBT。

Law Blocks AI 目前市值在 $ 72,331,407 排名第 #-，流通供应量为 245.00M LBT。过去 24 小时内，LBT 的交易价格在 $ 0.295078（低点）和 $ 0.296431（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.297974，而历史最低价为 $ 0.01953918。

短期表现方面，LBT 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 -0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 622.51K。

Law Blocks AI（LBT）市场信息

市值 $ 72.33M$ 72.33M $ 72.33M 成交量（24H） $ 622.51K$ 622.51K $ 622.51K 完全稀释市值 $ 295.23M$ 295.23M $ 295.23M 流通量 245.00M 245.00M 245.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Law Blocks AI 的当前市值为 $ 72.33M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 622.51K。LBT 的流通量为 245.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 295.23M。