Laso Finance 今日价格

Laso Finance (LASO) 今日实时价格为 $ 0.130627，过去 24 小时内变化了 6.45%。当前 LASO 兑 USD 的汇率为 $ 0.130627 每 LASO。

Laso Finance 目前市值在 $ 1,685,097 排名第 #-，流通供应量为 12.90M LASO。过去 24 小时内，LASO 的交易价格在 $ 0.122686（低点）和 $ 0.138879（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.166147，而历史最低价为 $ 0.119101。

短期表现方面，LASO 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -2.58%。过去一天，总交易量达到 $ 31.13K。

Laso Finance（LASO）市场信息

市值 $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M 成交量（24H） $ 31.13K$ 31.13K $ 31.13K 完全稀释市值 $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M 流通量 12.90M 12.90M 12.90M 总供应量 29,999,941.575688 29,999,941.575688 29,999,941.575688

Laso Finance 的当前市值为 $ 1.69M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 31.13K。LASO 的流通量为 12.90M，总供应量是 29999941.575688，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.92M。