Larissa Blockchain 价格 (LRS)
今天 Larissa Blockchain (LRS) 的实时价格为 0.02461794 USD。目前其市值为 $ 382.02K USD。LRS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Larissa Blockchain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 56.93K USD
- Larissa Blockchain 当天价格变化为 -1.26%
- 其循环供应量为 15.43M USD
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今天内，Larissa Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00031597299598607。
在过去30天内，Larissa Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0054848351。
在过去60天内，Larissa Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0069201324。
在过去90天内，Larissa Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0062638068319818。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00031597299598607
|-1.26%
|30天
|$ -0.0054848351
|-22.27%
|60天
|$ +0.0069201324
|+28.11%
|90天
|$ +0.0062638068319818
|+34.13%
Larissa Blockchain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.19%
-1.26%
-8.17%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Larissa Blockchain is an innovative platform featuring a Silo S3 compatible decentralized storage system and LRSNodes, designed for enhanced security and efficient data management.
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|1 LRS 兑换 AUD
A$0.039388704
|1 LRS 兑换 GBP
￡0.019694352
|1 LRS 兑换 EUR
€0.0238794018
|1 LRS 兑换 USD
$0.02461794
|1 LRS 兑换 MYR
RM0.1100421918
|1 LRS 兑换 TRY
₺0.8687671026
|1 LRS 兑换 JPY
¥3.8608315302
|1 LRS 兑换 RUB
₽2.74490031
|1 LRS 兑换 INR
₹2.110988355
|1 LRS 兑换 IDR
Rp397.0634927982
|1 LRS 兑换 PHP
₱1.4273481612
|1 LRS 兑换 EGP
￡E.1.2498528138
|1 LRS 兑换 BRL
R$0.152631228
|1 LRS 兑换 CAD
C$0.0354498336
|1 LRS 兑换 BDT
৳2.94184383
|1 LRS 兑换 NGN
₦38.0492418846
|1 LRS 兑换 UAH
₴1.0366614534
|1 LRS 兑换 VES
Bs1.25551494
|1 LRS 兑换 PKR
Rs6.861019878
|1 LRS 兑换 KZT
₸12.9226952442
|1 LRS 兑换 THB
฿0.8439029832
|1 LRS 兑换 TWD
NT$0.8094378672
|1 LRS 兑换 CHF
Fr0.022156146
|1 LRS 兑换 HKD
HK$0.1912813938
|1 LRS 兑换 MAD
.د.م0.2488873734