LandX Governance Token 今日价格

LandX Governance Token (LNDX) 今日实时价格为 $ 0.01372767，过去 24 小时内变化了 1.43%。当前 LNDX 兑 USD 的汇率为 $ 0.01372767 每 LNDX。

LandX Governance Token 目前市值在 $ 181,536 排名第 #-，流通供应量为 13.22M LNDX。过去 24 小时内，LNDX 的交易价格在 $ 0.0137156（低点）和 $ 0.0139495（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.58，而历史最低价为 $ 0.0137156。

短期表现方面，LNDX 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -2.28%。过去一天，总交易量达到 $ 10.10K。

LandX Governance Token（LNDX）市场信息

市值 $ 181.54K$ 181.54K $ 181.54K 成交量（24H） $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K 完全稀释市值 $ 986.58K$ 986.58K $ 986.58K 流通量 13.22M 13.22M 13.22M 总供应量 70,868,053.760063 70,868,053.760063 70,868,053.760063

LandX Governance Token 的当前市值为 $ 181.54K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.10K。LNDX 的流通量为 13.22M，总供应量是 70868053.760063，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 986.58K。