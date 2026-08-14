Landwolf on AVAX 今日价格

Landwolf on AVAX (WOLF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.69%。当前 WOLF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WOLF。

Landwolf on AVAX 目前市值在 $ 136,863 排名第 #-，流通供应量为 690.00B WOLF。过去 24 小时内，WOLF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WOLF 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 +7.03%。过去一天，总交易量达到 --。

Landwolf on AVAX（WOLF）市场信息

市值 $ 136.86K$ 136.86K $ 136.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 136.86K$ 136.86K $ 136.86K 流通量 690.00B 690.00B 690.00B 总供应量 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Landwolf on AVAX 的当前市值为 $ 136.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WOLF 的流通量为 690.00B，总供应量是 690000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 136.86K。