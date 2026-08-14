Lamina1 今日价格

Lamina1 (L1) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 L1 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 L1。

Lamina1 目前市值在 $ 48,498 排名第 #-，流通供应量为 269.76M L1。过去 24 小时内，L1 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.509024，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，L1 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.39K。

Lamina1（L1）市场信息

市值 $ 48.50K$ 48.50K $ 48.50K 成交量（24H） $ 1.39K$ 1.39K $ 1.39K 完全稀释市值 $ 269.67K$ 269.67K $ 269.67K 流通量 269.76M 269.76M 269.76M 总供应量 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Lamina1 的当前市值为 $ 48.50K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.39K。L1 的流通量为 269.76M，总供应量是 1500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 269.67K。