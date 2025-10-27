LAMA Trust Coin V2（VLAMA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00107368 $ 0.00107368 $ 0.00107368 24H最低价 $ 0.00120034 $ 0.00120034 $ 0.00120034 24H最高价 24H最低价 $ 0.00107368$ 0.00107368 $ 0.00107368 24H最高价 $ 0.00120034$ 0.00120034 $ 0.00120034 历史最高 $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.29% 涨跌幅（1D） +10.94% 漲跌幅（7D） +61.04% 漲跌幅（7D） +61.04%

LAMA Trust Coin V2（VLAMA）当前实时价格为 $0.00120077。过去 24 小时内，VLAMA 的交易价格在 $ 0.00107368 至 $ 0.00120034 之间波动，市场活跃度显著。VLAMA 的历史最高价为 $ 0.00509577，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VLAMA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.29%，过去 24 小时内变动为 +10.94%，过去 7 天内累计变动为 +61.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LAMA Trust Coin V2（VLAMA）市场信息

市值 $ 239.69K$ 239.69K $ 239.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 239.69K$ 239.69K $ 239.69K 流通量 199.61M 199.61M 199.61M 总供应量 199,611,675.31305656 199,611,675.31305656 199,611,675.31305656

LAMA Trust Coin V2 的当前市值为 $ 239.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VLAMA 的流通量为 199.61M，总供应量是 199611675.31305656，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 239.69K。