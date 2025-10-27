Lair（LAIR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0015317 $ 0.0015317 $ 0.0015317 24H最低价 $ 0.00160354 $ 0.00160354 $ 0.00160354 24H最高价 24H最低价 $ 0.0015317$ 0.0015317 $ 0.0015317 24H最高价 $ 0.00160354$ 0.00160354 $ 0.00160354 历史最高 $ 0.04308942$ 0.04308942 $ 0.04308942 最低价 $ 0.00147727$ 0.00147727 $ 0.00147727 涨跌幅（1H） -1.01% 涨跌幅（1D） +0.26% 漲跌幅（7D） -32.62% 漲跌幅（7D） -32.62%

Lair（LAIR）当前实时价格为 $0.00158537。过去 24 小时内，LAIR 的交易价格在 $ 0.0015317 至 $ 0.00160354 之间波动，市场活跃度显著。LAIR 的历史最高价为 $ 0.04308942，历史最低价为 $ 0.00147727。

从短期表现来看，LAIR 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.01%，过去 24 小时内变动为 +0.26%，过去 7 天内累计变动为 -32.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Lair（LAIR）市场信息

市值 $ 893.39K$ 893.39K $ 893.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 流通量 563.52M 563.52M 563.52M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lair 的当前市值为 $ 893.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LAIR 的流通量为 563.52M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.59M。