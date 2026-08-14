LAIKA the Cosmodog 今日价格

LAIKA the Cosmodog (LAIKA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 LAIKA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LAIKA。

LAIKA the Cosmodog 目前市值在 $ 123,576 排名第 #-，流通供应量为 1.00T LAIKA。过去 24 小时内，LAIKA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LAIKA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.07%。过去一天，总交易量达到 --。

LAIKA the Cosmodog（LAIKA）市场信息

市值 $ 123.58K$ 123.58K $ 123.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 123.58K$ 123.58K $ 123.58K 流通量 1.00T 1.00T 1.00T 总供应量 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

LAIKA the Cosmodog 的当前市值为 $ 123.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LAIKA 的流通量为 1.00T，总供应量是 1000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 123.58K。