Laika AI 今日价格

Laika AI (LKI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 71.82%。当前 LKI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LKI。

Laika AI 目前市值在 $ 11,222.28 排名第 #-，流通供应量为 428.23M LKI。过去 24 小时内，LKI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03639983，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LKI 在过去一小时内波动了 -42.70%，过去7 天内波动了 -87.87%。过去一天，总交易量达到 --。

Laika AI（LKI）市场信息

市值 $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K 流通量 428.23M 428.23M 428.23M 总供应量 999,999,978.0 999,999,978.0 999,999,978.0

Laika AI 的当前市值为 $ 11.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LKI 的流通量为 428.23M，总供应量是 999999978.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.19K。