Lady Marian 今日价格

Lady Marian (MARIAN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 16.16%。当前 MARIAN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MARIAN。

Lady Marian 目前市值在 $ 968,104 排名第 #-，流通供应量为 1.00B MARIAN。过去 24 小时内，MARIAN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00138368（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00804868，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MARIAN 在过去一小时内波动了 -4.11%，过去7 天内波动了 +15.50%。过去一天，总交易量达到 $ 108.85K。

Lady Marian（MARIAN）市场信息

市值 $ 968.10K$ 968.10K $ 968.10K 成交量（24H） $ 108.85K$ 108.85K $ 108.85K 完全稀释市值 $ 968.10K$ 968.10K $ 968.10K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lady Marian 的当前市值为 $ 968.10K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 108.85K。MARIAN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 968.10K。