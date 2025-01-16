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L3USD 价格 (L3USD)

USD

L3USD (L3USD) 实时价格图表

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+2.40%(1D)

今天 L3USD (L3USD) 的价格

今天 L3USD (L3USD) 的实时价格为 0.139303 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。L3USD 兑换 USD 的价格为实时更新。
L3USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.52 USD
- L3USD 当天价格变化为 +2.49%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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L3USD (L3USD) 价格表现 USD

今天内，L3USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00339003
在过去30天内，L3USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1313527409
在过去60天内，L3USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0979285045
在过去90天内，L3USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1220265907604764

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00339003+2.49%
30天$ -0.1313527409-94.29%
60天$ -0.0979285045-70.29%
90天$ -0.1220265907604764-46.69%

L3USD (L3USD) 价格分析

L3USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.135849
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$ 0.14167
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$ 10.09
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-0.09%

+2.49%

-78.27%

L3USD (L3USD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是L3USD (L3USD)

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官网

大家还在问：关于 L3USD (L3USD) 的其他问题

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L3USD 兑换为当地货币

1 L3USD 兑换 AUD
A$0.22427783
1 L3USD 兑换 GBP
0.11283543
1 L3USD 兑换 EUR
0.13512391
1 L3USD 兑换 USD
$0.139303
1 L3USD 兑换 MYR
RM0.6268635
1 L3USD 兑换 TRY
4.93829135
1 L3USD 兑换 JPY
¥21.74798436
1 L3USD 兑换 RUB
14.27577144
1 L3USD 兑换 INR
12.06085374
1 L3USD 兑换 IDR
Rp2,283.65537232
1 L3USD 兑换 PHP
8.15758368
1 L3USD 兑换 EGP
￡E.7.01529908
1 L3USD 兑换 BRL
R$0.83721103
1 L3USD 兑换 CAD
C$0.19920329
1 L3USD 兑换 BDT
16.93645874
1 L3USD 兑换 NGN
216.6440256
1 L3USD 兑换 UAH
5.87580054
1 L3USD 兑换 VES
Bs7.522362
1 L3USD 兑换 PKR
Rs38.86693003
1 L3USD 兑换 KZT
73.9002415
1 L3USD 兑换 THB
฿4.82127683
1 L3USD 兑换 TWD
NT$4.58585476
1 L3USD 兑换 CHF
Fr0.12676573
1 L3USD 兑换 HKD
HK$1.08377734
1 L3USD 兑换 MAD
.د.م1.39999515