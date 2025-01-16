L3USD 价格 (L3USD)
今天 L3USD (L3USD) 的实时价格为 0.139303 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。L3USD 兑换 USD 的价格为实时更新。
L3USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.52 USD
- L3USD 当天价格变化为 +2.49%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，L3USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00339003。
在过去30天内，L3USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1313527409。
在过去60天内，L3USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0979285045。
在过去90天内，L3USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1220265907604764。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00339003
|+2.49%
|30天
|$ -0.1313527409
|-94.29%
|60天
|$ -0.0979285045
|-70.29%
|90天
|$ -0.1220265907604764
|-46.69%
L3USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.09%
+2.49%
-78.27%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 L3USD 兑换 AUD
A$0.22427783
|1 L3USD 兑换 GBP
￡0.11283543
|1 L3USD 兑换 EUR
€0.13512391
|1 L3USD 兑换 USD
$0.139303
|1 L3USD 兑换 MYR
RM0.6268635
|1 L3USD 兑换 TRY
₺4.93829135
|1 L3USD 兑换 JPY
¥21.74798436
|1 L3USD 兑换 RUB
₽14.27577144
|1 L3USD 兑换 INR
₹12.06085374
|1 L3USD 兑换 IDR
Rp2,283.65537232
|1 L3USD 兑换 PHP
₱8.15758368
|1 L3USD 兑换 EGP
￡E.7.01529908
|1 L3USD 兑换 BRL
R$0.83721103
|1 L3USD 兑换 CAD
C$0.19920329
|1 L3USD 兑换 BDT
৳16.93645874
|1 L3USD 兑换 NGN
₦216.6440256
|1 L3USD 兑换 UAH
₴5.87580054
|1 L3USD 兑换 VES
Bs7.522362
|1 L3USD 兑换 PKR
Rs38.86693003
|1 L3USD 兑换 KZT
₸73.9002415
|1 L3USD 兑换 THB
฿4.82127683
|1 L3USD 兑换 TWD
NT$4.58585476
|1 L3USD 兑换 CHF
Fr0.12676573
|1 L3USD 兑换 HKD
HK$1.08377734
|1 L3USD 兑换 MAD
.د.م1.39999515