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L2VE INU 价格 (L2VE)

USD

L2VE INU (L2VE) 实时价格图表

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$0.00046283$0.00046283
+3.50%(1D)

今天 L2VE INU (L2VE) 的价格

今天 L2VE INU (L2VE) 的实时价格为 0.00046283 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。L2VE 兑换 USD 的价格为实时更新。
L2VE INU 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.94K USD
- L2VE INU 当天价格变化为 +3.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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L2VE INU (L2VE) 价格表现 USD

今天内，L2VE INU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，L2VE INU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001222606
在过去60天内，L2VE INU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000105578
在过去90天内，L2VE INU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00006070122066118427

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+3.53%
30天$ -0.0001222606-26.41%
60天$ -0.0000105578-2.28%
90天$ +0.00006070122066118427+15.09%

L2VE INU (L2VE) 价格分析

L2VE INU 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00044462
$ 0.00044462$ 0.00044462

$ 0.00048565
$ 0.00048565$ 0.00048565

$ 0.00350081
$ 0.00350081$ 0.00350081

+0.63%

+3.53%

-0.97%

L2VE INU (L2VE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 9.94K
$ 9.94K$ 9.94K

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什么是L2VE INU (L2VE)

Cupid Inu has landed on BASE! His mission is to scatter as much $L2VE as possible. For this mission he travels from one L2 blockchain to the next.

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L2VE INU (L2VE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 L2VE INU (L2VE) 的其他问题

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L2VE 兑换为当地货币

1 L2VE 兑换 AUD
A$0.0007451563
1 L2VE 兑换 GBP
0.0003748923
1 L2VE 兑换 EUR
0.0004489451
1 L2VE 兑换 USD
$0.00046283
1 L2VE 兑换 MYR
RM0.002082735
1 L2VE 兑换 TRY
0.0164073235
1 L2VE 兑换 JPY
¥0.0722570196
1 L2VE 兑换 RUB
0.0474308184
1 L2VE 兑换 INR
0.0400718214
1 L2VE 兑换 IDR
Rp7.5873758352
1 L2VE 兑换 PHP
0.0271033248
1 L2VE 兑换 EGP
￡E.0.0233081188
1 L2VE 兑换 BRL
R$0.0027816083
1 L2VE 兑换 CAD
C$0.0006618469
1 L2VE 兑换 BDT
0.0562708714
1 L2VE 兑换 NGN
0.719793216
1 L2VE 兑换 UAH
0.0195221694
1 L2VE 兑换 VES
Bs0.02499282
1 L2VE 兑换 PKR
Rs0.1291341983
1 L2VE 兑换 KZT
0.245531315
1 L2VE 兑换 THB
฿0.0160185463
1 L2VE 兑换 TWD
NT$0.0152363636
1 L2VE 兑换 CHF
Fr0.0004211753
1 L2VE 兑换 HKD
HK$0.0036008174
1 L2VE 兑换 MAD
.د.م0.0046514415