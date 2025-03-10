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L2 Standard Bridged frxUSD 价格 (FRXUSD)

USD

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) 实时价格图表

$0.997374
$0.997374$0.997374
0.00%(1D)

今天 L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) 的价格

今天 L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) 的实时价格为 0.996961 USD。目前其市值为 $ 94.68M USD。FRXUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
L2 Standard Bridged frxUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 625.76K USD
- L2 Standard Bridged frxUSD 当天价格变化为 -0.03%
- 其循环供应量为 94.76M USD

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L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) 价格表现 USD

今天内，L2 Standard Bridged frxUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003986534784296
在过去30天内，L2 Standard Bridged frxUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，L2 Standard Bridged frxUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，L2 Standard Bridged frxUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0003986534784296-0.03%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) 价格分析

L2 Standard Bridged frxUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.99218
$ 0.99218$ 0.99218

$ 1.002
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$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

-0.07%

-0.03%

-0.26%

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 94.68M
$ 94.68M$ 94.68M

$ 625.76K
$ 625.76K$ 625.76K

94.76M
94.76M 94.76M

什么是L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)

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L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) 资源

官网

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FRXUSD 兑换为当地货币

1 FRXUSD 兑换 AUD
A$1.57519838
1 FRXUSD 兑换 GBP
0.76765997
1 FRXUSD 兑换 EUR
0.91720412
1 FRXUSD 兑换 USD
$0.996961
1 FRXUSD 兑换 MYR
RM4.39659801
1 FRXUSD 兑换 TRY
36.34919806
1 FRXUSD 兑换 JPY
¥147.61004566
1 FRXUSD 兑换 RUB
88.74946822
1 FRXUSD 兑换 INR
86.87518154
1 FRXUSD 兑换 IDR
Rp16,343.62033584
1 FRXUSD 兑换 PHP
57.0261692
1 FRXUSD 兑换 EGP
￡E.50.50604426
1 FRXUSD 兑换 BRL
R$5.76243458
1 FRXUSD 兑换 CAD
C$1.42565423
1 FRXUSD 兑换 BDT
121.26036643
1 FRXUSD 兑换 NGN
1,510.54545915
1 FRXUSD 兑换 UAH
41.13461086
1 FRXUSD 兑换 VES
Bs63.805504
1 FRXUSD 兑换 PKR
Rs279.48804674
1 FRXUSD 兑换 KZT
489.65739515
1 FRXUSD 兑换 THB
฿33.63746414
1 FRXUSD 兑换 TWD
NT$32.74019924
1 FRXUSD 兑换 CHF
Fr0.87732568
1 FRXUSD 兑换 HKD
HK$7.74638697
1 FRXUSD 兑换 MAD
.د.م9.70043053
1 FRXUSD 兑换 MXN
$20.2383083