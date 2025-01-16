Kyrrex 图标

Kyrrex 价格 (KRRX)

USD

Kyrrex (KRRX) 实时价格图表

$0.054599
$0.054599$0.054599
-8.00%(1D)

今天 Kyrrex (KRRX) 的价格

今天 Kyrrex (KRRX) 的实时价格为 0.055022 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KRRX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kyrrex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 67.86K USD
- Kyrrex 当天价格变化为 -7.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 KRRX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 KRRX 价格信息的首选平台。

Kyrrex (KRRX) 价格表现 USD

今天内，Kyrrex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00433353716441404
在过去30天内，Kyrrex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0072629700
在过去60天内，Kyrrex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0109129864
在过去90天内，Kyrrex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02348013550687007

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00433353716441404-7.30%
30天$ -0.0072629700-13.20%
60天$ -0.0109129864-19.83%
90天$ -0.02348013550687007-29.91%

Kyrrex (KRRX) 价格分析

Kyrrex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.050241
$ 0.050241$ 0.050241

$ 0.05939
$ 0.05939$ 0.05939

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

+7.47%

-7.30%

-16.03%

Kyrrex (KRRX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 67.86K
$ 67.86K$ 67.86K

0.00
0.00 0.00

什么是Kyrrex (KRRX)

Consolidates innovative experience of classic market trading technologies with a combination of high-tech exchange and professional trading platform

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Kyrrex (KRRX) 资源

官网

大家还在问：关于 Kyrrex (KRRX) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

KRRX 兑换为当地货币

1 KRRX 兑换 AUD
A$0.08858542
1 KRRX 兑换 GBP
0.04456782
1 KRRX 兑换 EUR
0.05337134
1 KRRX 兑换 USD
$0.055022
1 KRRX 兑换 MYR
RM0.247599
1 KRRX 兑换 TRY
1.9505299
1 KRRX 兑换 JPY
¥8.59003464
1 KRRX 兑换 RUB
5.63865456
1 KRRX 兑换 INR
4.76380476
1 KRRX 兑换 IDR
Rp901.99985568
1 KRRX 兑换 PHP
3.22208832
1 KRRX 兑换 EGP
￡E.2.77090792
1 KRRX 兑换 BRL
R$0.33068222
1 KRRX 兑换 CAD
C$0.07868146
1 KRRX 兑换 BDT
6.68957476
1 KRRX 兑换 NGN
85.5702144
1 KRRX 兑换 UAH
2.32082796
1 KRRX 兑换 VES
Bs2.971188
1 KRRX 兑换 PKR
Rs15.35168822
1 KRRX 兑换 KZT
29.189171
1 KRRX 兑换 THB
฿1.90431142
1 KRRX 兑换 TWD
NT$1.81132424
1 KRRX 兑换 CHF
Fr0.05007002
1 KRRX 兑换 HKD
HK$0.42807116
1 KRRX 兑换 MAD
.د.م0.5529711