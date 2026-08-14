Kyros 今日价格

Kyros (KYROS) 今日实时价格为 $ 0.01254008，过去 24 小时内变化了 2.62%。当前 KYROS 兑 USD 的汇率为 $ 0.01254008 每 KYROS。

Kyros 目前市值在 $ 288,343 排名第 #-，流通供应量为 23.03M KYROS。过去 24 小时内，KYROS 的交易价格在 $ 0.01251277（低点）和 $ 0.01292087（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.158595，而历史最低价为 $ 0.00927596。

短期表现方面，KYROS 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -2.59%。过去一天，总交易量达到 $ 208.97。

Kyros（KYROS）市场信息

市值 $ 288.34K$ 288.34K $ 288.34K 成交量（24H） $ 208.97$ 208.97 $ 208.97 完全稀释市值 $ 570.67K$ 570.67K $ 570.67K 流通量 23.03M 23.03M 23.03M 总供应量 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297

Kyros 的当前市值为 $ 288.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 208.97。KYROS 的流通量为 23.03M，总供应量是 45578880.03552297，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 570.67K。