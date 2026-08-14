Kyrgyz Som Stablecoin 今日价格

Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) 今日实时价格为 $ 0.01138452，过去 24 小时内变化了 0.33%。当前 KGST 兑 USD 的汇率为 $ 0.01138452 每 KGST。

Kyrgyz Som Stablecoin 目前市值在 $ 6,125,468 排名第 #-，流通供应量为 538.21M KGST。过去 24 小时内，KGST 的交易价格在 $ 0.01136245（低点）和 $ 0.01143385（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01245301，而历史最低价为 $ 0.01117502。

短期表现方面，KGST 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -0.41%。过去一天，总交易量达到 $ 653.23K。

Kyrgyz Som Stablecoin（KGST）市场信息

市值 $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M 成交量（24H） $ 653.23K$ 653.23K $ 653.23K 完全稀释市值 $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M 流通量 538.21M 538.21M 538.21M 总供应量 538,206,510.0 538,206,510.0 538,206,510.0

Kyrgyz Som Stablecoin 的当前市值为 $ 6.13M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 653.23K。KGST 的流通量为 538.21M，总供应量是 538206510.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.13M。