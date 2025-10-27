Kwenta（KWENTA）价格信息 (USD)

Kwenta（KWENTA）当前实时价格为 $20.85。过去 24 小时内，KWENTA 的交易价格在 $ 19.77 至 $ 20.97 之间波动，市场活跃度显著。KWENTA 的历史最高价为 $ 790.99，历史最低价为 $ 6.88。

从短期表现来看，KWENTA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.37%，过去 24 小时内变动为 +4.26%，过去 7 天内累计变动为 -22.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kwenta（KWENTA）市场信息

Kwenta 的当前市值为 $ 11.10M, 它过去 24 小时的交易量为 --。KWENTA 的流通量为 532.38K，总供应量是 797713.826637721，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.63M。