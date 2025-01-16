KuSwap 价格 (KUS)
今天 KuSwap (KUS) 的实时价格为 0.00577312 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KUS 兑换 USD 的价格为实时更新。
KuSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 477.88 USD
- KuSwap 当天价格变化为 +4.43%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，KuSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00024487。
在过去30天内，KuSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004968399。
在过去60天内，KuSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005423020。
在过去90天内，KuSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000451744059694555。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00024487
|+4.43%
|30天
|$ -0.0004968399
|-8.60%
|60天
|$ -0.0005423020
|-9.39%
|90天
|$ +0.000451744059694555
|+8.49%
KuSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.18%
+4.43%
+5.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
First Kucoin Community Chain DEX
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|1 KUS 兑换 AUD
A$0.0092947232
|1 KUS 兑换 GBP
￡0.0046762272
|1 KUS 兑换 EUR
€0.0055999264
|1 KUS 兑换 USD
$0.00577312
|1 KUS 兑换 MYR
RM0.02597904
|1 KUS 兑换 TRY
₺0.204657104
|1 KUS 兑换 JPY
¥0.9012994944
|1 KUS 兑换 RUB
₽0.5916293376
|1 KUS 兑换 INR
₹0.4998367296
|1 KUS 兑换 IDR
Rp94.6412963328
|1 KUS 兑换 PHP
₱0.3380739072
|1 KUS 兑换 EGP
￡E.0.2907343232
|1 KUS 兑换 BRL
R$0.0346964512
|1 KUS 兑换 CAD
C$0.0082555616
|1 KUS 兑换 BDT
৳0.7018959296
|1 KUS 兑换 NGN
₦8.978356224
|1 KUS 兑换 UAH
₴0.2435102016
|1 KUS 兑换 VES
Bs0.31174848
|1 KUS 兑换 PKR
Rs1.6107582112
|1 KUS 兑换 KZT
₸3.06264016
|1 KUS 兑换 THB
฿0.1998076832
|1 KUS 兑换 TWD
NT$0.1900511104
|1 KUS 兑换 CHF
Fr0.0052535392
|1 KUS 兑换 HKD
HK$0.0449148736
|1 KUS 兑换 MAD
.د.م0.058019856