库鲁米是什么？

库-灿 | 库鲁米是一款由社区驱动的代币，其灵感源自一只活泼可爱的白色柴犬的故事。这只柴犬曾从日本千叶湾犬舍获救——正是这家犬舍，曾经让可可罗和涅罗重拾希望。在riko.wako.mama温柔的照料下，库-灿的旅程延续了自卡博苏妈妈与最初的Doge开始的慈悲与救援传统。该项目颂扬真实故事中的二次机会，以及获救动物与关爱它们的人们之间的情感纽带，向更广泛的柴犬启发生态系统中的社区精神、善意与联结致敬。

库鲁米的独特之处在哪里？

库-灿 | 库鲁米属于一个罕见的救援传承系列，连接了几只知名收容所狗狗——Doge、可可罗和涅罗——它们都来自千叶湾犬舍。作为这一救援圈中唯一的白色柴犬，库鲁米的故事凸显了其独特性，同时也延续了社区共同救援叙事的连续性。该项目专注于真实故事的讲述与现实救援历史的保存，使其区别于一般的迷因代币，将自身的身份根植于真实、同理心与传承之中。

库鲁米的历史 库鲁米于2025年10月14日启动，并于10月20日由社区接管。

库鲁米接下来的发展方向是什么？

媒体营销与广告 KOL合作与伙伴关系 推广、热门趋势及在加密货币平台与交易所的上线

库-灿能用于哪些方面？

库-灿 | 库鲁米代币是一种社区代币，用于支持库-灿生态系统的参与、故事讲述与项目开发。它代表了对社区主导的各类活动的参与，例如艺术、媒体以及围绕动物救援的公益宣传。此外，该代币还可用于社会宣传活动、收藏奖励，以及限量版的数字或实体合作项目，以庆祝与千叶湾犬舍相关的救援传承。

Kurumi (KURUMI) 今日价格是多少？

实时价格为 ¥，反映了过去 24 小时内价格变动 -2.90%。该数值每隔几秒重新计算一次，以反映全球市场的实时交易情况。

KURUMI 的流通量是多少？

KURUMI 的流通供应量为 1000000000.0，代表当前公众持有的数量。流通供应量会影响价格发现和市值，尤其对于新兴资产而言。

目前有多少持有者持有 Kurumi？

据估计，在支持的网络上，KURUMI 的独立持有者数量为 --。持有者数量的增长通常表明该资产的采用率不断提高，且市场对该资产的长期兴趣日益浓厚。

Kurumi 今日市值是多少？

Kurumi 的市值达到 ¥205555.28610037698000，在全球排名第 7924 位。市值有助于投资者了解该资产相对于其他资产的规模和成熟度。

KURUMI 今日的交易活跃度如何？

过去 24 小时内，该代币的交易量为 ¥--。交易量越高，流动性越强，交易者参与度也越高。

是什么因素推动了 Kurumi 近期的走势？

最近 24 小时价格变动 -2.90% 是受市场情绪、投资者行为、BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) 内的整体表现以及 -- 生态系统的更新影响。热门新闻或交易兴趣的上升也可能有所贡献。