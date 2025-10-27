Kura（KURA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.03861444 24H最高价 $ 0.04093396 历史最高 $ 1.47 最低价 $ 0.03837987 涨跌幅（1H） +0.29% 涨跌幅（1D） +4.44% 漲跌幅（7D） -94.74%

Kura（KURA）当前实时价格为 $0.04073686。过去 24 小时内，KURA 的交易价格在 $ 0.03861444 至 $ 0.04093396 之间波动，市场活跃度显著。KURA 的历史最高价为 $ 1.47，历史最低价为 $ 0.03837987。

从短期表现来看，KURA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.29%，过去 24 小时内变动为 +4.44%，过去 7 天内累计变动为 -94.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kura（KURA）市场信息

市值 $ 38.86K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 131.27K 流通量 953.95K 总供应量 3,222,489.156951685

Kura 的当前市值为 $ 38.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KURA 的流通量为 953.95K，总供应量是 3222489.156951685，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 131.27K。