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KunaiKash 价格 (KUNAI)

USD

KunaiKash (KUNAI) 实时价格图表

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-13.00%(1D)

今天 KunaiKash (KUNAI) 的价格

今天 KunaiKash (KUNAI) 的实时价格为 0.00951209 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KUNAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
KunaiKash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.35K USD
- KunaiKash 当天价格变化为 -13.08%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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KunaiKash (KUNAI) 价格表现 USD

今天内，KunaiKash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001431652288628767
在过去30天内，KunaiKash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036078672
在过去60天内，KunaiKash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014044258
在过去90天内，KunaiKash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002509713754445887

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001431652288628767-13.08%
30天$ -0.0036078672-37.92%
60天$ -0.0014044258-14.76%
90天$ -0.002509713754445887-20.87%

KunaiKash (KUNAI) 价格分析

KunaiKash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00917584
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$ 0.01097998
$ 0.01097998$ 0.01097998

$ 0.079894
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-0.03%

-13.08%

+6.88%

KunaiKash (KUNAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 6.35K
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什么是KunaiKash (KUNAI)

KunaiKash offers staking $KUNAI, including earning interest on your tokens, contributing to the network’s security, and helping govern the KunaiKash ecosystem. Stakers can enjoy competitive APRs, making it a potentially rewarding investment strategy. We also have a revenue-generating and sharing technology that rewards staked users on a monthly basis.

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KunaiKash (KUNAI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 KunaiKash (KUNAI) 的其他问题

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KUNAI 兑换为当地货币

1 KUNAI 兑换 AUD
A$0.015219344
1 KUNAI 兑换 GBP
0.0077047929
1 KUNAI 兑换 EUR
0.0091316064
1 KUNAI 兑换 USD
$0.00951209
1 KUNAI 兑换 MYR
RM0.0425190423
1 KUNAI 兑换 TRY
0.3387255249
1 KUNAI 兑换 JPY
¥1.4799860831
1 KUNAI 兑换 RUB
0.9606259691
1 KUNAI 兑换 INR
0.822795785
1 KUNAI 兑换 IDR
Rp155.9358766896
1 KUNAI 兑换 PHP
0.5557914187
1 KUNAI 兑换 EGP
￡E.0.4785532479
1 KUNAI 兑换 BRL
R$0.0573579027
1 KUNAI 兑换 CAD
C$0.0136974096
1 KUNAI 兑换 BDT
1.1598091337
1 KUNAI 兑换 NGN
14.7702782311
1 KUNAI 兑换 UAH
0.4016955607
1 KUNAI 兑换 VES
Bs0.51365286
1 KUNAI 兑换 PKR
Rs2.6525414174
1 KUNAI 兑换 KZT
5.046163745
1 KUNAI 兑换 THB
฿0.3237915436
1 KUNAI 兑换 TWD
NT$0.3114258266
1 KUNAI 兑换 CHF
Fr0.008560881
1 KUNAI 兑换 HKD
HK$0.0740040602
1 KUNAI 兑换 MAD
.د.م0.0953111418