今天 KUB Coin (KUB) 的价格

今天 KUB Coin (KUB) 的实时价格为 1.37 USD。目前其市值为 $ 122.11M USD。KUB 兑换 USD 的价格为实时更新。

KUB Coin 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 -- USD

- KUB Coin 当天价格变化为 +6.43%

- 其循环供应量为 88.85M USD

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