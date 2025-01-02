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Krypton DAO 价格 (KRD)

USD

Krypton DAO (KRD) 实时价格图表

$0.460511
$0.460511$0.460511
-4.20%(1D)

今天 Krypton DAO (KRD) 的价格

今天 Krypton DAO (KRD) 的实时价格为 0.460552 USD。目前其市值为 $ 47.20M USD。KRD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Krypton DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.01K USD
- Krypton DAO 当天价格变化为 -4.22%
- 其循环供应量为 102.46M USD

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Krypton DAO (KRD) 价格表现 USD

今天内，Krypton DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0203194010386635
在过去30天内，Krypton DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2125056931
在过去60天内，Krypton DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1461409329
在过去90天内，Krypton DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1676464679352025

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0203194010386635-4.22%
30天$ -0.2125056931-46.14%
60天$ -0.1461409329-31.73%
90天$ -0.1676464679352025-26.68%

Krypton DAO (KRD) 价格分析

Krypton DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.433654
$ 0.433654$ 0.433654

$ 0.480871
$ 0.480871$ 0.480871

$ 4.04
$ 4.04$ 4.04

-0.85%

-4.22%

-11.22%

Krypton DAO (KRD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 47.20M
$ 47.20M$ 47.20M

$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K

102.46M
102.46M 102.46M

什么是Krypton DAO (KRD)

The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.

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Krypton DAO (KRD) 资源

官网

大家还在问：关于 Krypton DAO (KRD) 的其他问题

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KRD 兑换为当地货币

1 KRD 兑换 AUD
A$0.7368832
1 KRD 兑换 GBP
0.3684416
1 KRD 兑换 EUR
0.44212992
1 KRD 兑换 USD
$0.460552
1 KRD 兑换 MYR
RM2.05866744
1 KRD 兑换 TRY
16.26209112
1 KRD 兑换 JPY
¥72.41259096
1 KRD 兑换 RUB
51.34694248
1 KRD 兑换 INR
39.47851744
1 KRD 兑换 IDR
Rp7,428.25702456
1 KRD 兑换 PHP
26.67977736
1 KRD 兑换 EGP
￡E.23.38222504
1 KRD 兑换 BRL
R$2.8554224
1 KRD 兑换 CAD
C$0.66319488
1 KRD 兑换 BDT
55.035964
1 KRD 兑换 NGN
712.92528496
1 KRD 兑换 UAH
19.37081712
1 KRD 兑换 VES
Bs23.488152
1 KRD 兑换 PKR
Rs128.2867596
1 KRD 兑换 KZT
241.75756136
1 KRD 兑换 THB
฿15.78772256
1 KRD 兑换 TWD
NT$15.14294976
1 KRD 兑换 CHF
Fr0.4144968
1 KRD 兑换 HKD
HK$3.57848904
1 KRD 兑换 MAD
.د.م4.6515752