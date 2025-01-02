Krypton DAO 价格 (KRD)
今天 Krypton DAO (KRD) 的实时价格为 0.460552 USD。目前其市值为 $ 47.20M USD。KRD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Krypton DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.01K USD
- Krypton DAO 当天价格变化为 -4.22%
- 其循环供应量为 102.46M USD
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今天内，Krypton DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0203194010386635。
在过去30天内，Krypton DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2125056931。
在过去60天内，Krypton DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1461409329。
在过去90天内，Krypton DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1676464679352025。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0203194010386635
|-4.22%
|30天
|$ -0.2125056931
|-46.14%
|60天
|$ -0.1461409329
|-31.73%
|90天
|$ -0.1676464679352025
|-26.68%
Krypton DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.85%
-4.22%
-11.22%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.
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|1 KRD 兑换 AUD
A$0.7368832
|1 KRD 兑换 GBP
￡0.3684416
|1 KRD 兑换 EUR
€0.44212992
|1 KRD 兑换 USD
$0.460552
|1 KRD 兑换 MYR
RM2.05866744
|1 KRD 兑换 TRY
₺16.26209112
|1 KRD 兑换 JPY
¥72.41259096
|1 KRD 兑换 RUB
₽51.34694248
|1 KRD 兑换 INR
₹39.47851744
|1 KRD 兑换 IDR
Rp7,428.25702456
|1 KRD 兑换 PHP
₱26.67977736
|1 KRD 兑换 EGP
￡E.23.38222504
|1 KRD 兑换 BRL
R$2.8554224
|1 KRD 兑换 CAD
C$0.66319488
|1 KRD 兑换 BDT
৳55.035964
|1 KRD 兑换 NGN
₦712.92528496
|1 KRD 兑换 UAH
₴19.37081712
|1 KRD 兑换 VES
Bs23.488152
|1 KRD 兑换 PKR
Rs128.2867596
|1 KRD 兑换 KZT
₸241.75756136
|1 KRD 兑换 THB
฿15.78772256
|1 KRD 兑换 TWD
NT$15.14294976
|1 KRD 兑换 CHF
Fr0.4144968
|1 KRD 兑换 HKD
HK$3.57848904
|1 KRD 兑换 MAD
.د.م4.6515752