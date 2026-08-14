Kromatika 今日价格

Kromatika (KROM) 今日实时价格为 $ 0.00291758，过去 24 小时内变化了 18.11%。当前 KROM 兑 USD 的汇率为 $ 0.00291758 每 KROM。

Kromatika 目前市值在 $ 288,839 排名第 #-，流通供应量为 82.30M KROM。过去 24 小时内，KROM 的交易价格在 $ 0.00290718（低点）和 $ 0.00359973（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.265959，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KROM 在过去一小时内波动了 -0.88%，过去7 天内波动了 -3.37%。过去一天，总交易量达到 $ 4.23。

Kromatika（KROM）市场信息

市值 $ 288.84K$ 288.84K $ 288.84K 成交量（24H） $ 4.23$ 4.23 $ 4.23 完全稀释市值 $ 291.78K$ 291.78K $ 291.78K 流通量 82.30M 82.30M 82.30M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kromatika 的当前市值为 $ 288.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.23。KROM 的流通量为 82.30M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 291.78K。