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Krida Fans 价格 (KRIDA)

USD

Krida Fans (KRIDA) 实时价格图表

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今天 Krida Fans (KRIDA) 的价格

今天 Krida Fans (KRIDA) 的实时价格为 0.00518054 USD。目前其市值为 $ 114.91K USD。KRIDA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Krida Fans 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 47.03 USD
- Krida Fans 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 22.18M USD

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Krida Fans (KRIDA) 价格表现 USD

今天内，Krida Fans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Krida Fans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002288011
在过去60天内，Krida Fans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000639672
在过去90天内，Krida Fans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000254497971366099

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0002288011-4.41%
60天$ +0.0000639672+1.23%
90天$ -0.000254497971366099-4.68%

Krida Fans (KRIDA) 价格分析

Krida Fans 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 1.091
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Krida Fans (KRIDA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 114.91K
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$ 47.03
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22.18M
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什么是Krida Fans (KRIDA)

Krida Fans is a next-generation fantasy sports and social platform built on polygon blockchain. Pick a Game. Show your Skills. Win the Game. Krida Fans is powered by $KRIDA, which is utility and governance token, enabling users to earn rewards and participate in community votes for important platform decisions.

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Krida Fans (KRIDA) 资源

官网

大家还在问：关于 Krida Fans (KRIDA) 的其他问题

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KRIDA 兑换为当地货币

1 KRIDA 兑换 AUD
A$0.0083406694
1 KRIDA 兑换 GBP
0.0041962374
1 KRIDA 兑换 EUR
0.0050251238
1 KRIDA 兑换 USD
$0.00518054
1 KRIDA 兑换 MYR
RM0.0232606246
1 KRIDA 兑换 TRY
0.1834947268
1 KRIDA 兑换 JPY
¥0.8183699038
1 KRIDA 兑换 RUB
0.5262910586
1 KRIDA 兑换 INR
0.4454746346
1 KRIDA 兑换 IDR
Rp83.5570850762
1 KRIDA 兑换 PHP
0.3031133954
1 KRIDA 兑换 EGP
￡E.0.261876297
1 KRIDA 兑换 BRL
R$0.031342267
1 KRIDA 兑换 CAD
C$0.0074599776
1 KRIDA 兑换 BDT
0.6319222692
1 KRIDA 兑换 NGN
8.0193723092
1 KRIDA 兑换 UAH
0.2196030906
1 KRIDA 兑换 VES
Bs0.27456862
1 KRIDA 兑换 PKR
Rs1.4446453844
1 KRIDA 兑换 KZT
2.7237207104
1 KRIDA 兑换 THB
฿0.1792984894
1 KRIDA 兑换 TWD
NT$0.1707505984
1 KRIDA 兑换 CHF
Fr0.0047142914
1 KRIDA 兑换 HKD
HK$0.0403046012
1 KRIDA 兑换 MAD
.د.م0.0521162324