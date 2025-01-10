Krida Fans 价格 (KRIDA)
今天 Krida Fans (KRIDA) 的实时价格为 0.00518054 USD。目前其市值为 $ 114.91K USD。KRIDA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Krida Fans 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 47.03 USD
- Krida Fans 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 22.18M USD
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今天内，Krida Fans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Krida Fans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002288011。
在过去60天内，Krida Fans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000639672。
在过去90天内，Krida Fans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000254497971366099。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0002288011
|-4.41%
|60天
|$ +0.0000639672
|+1.23%
|90天
|$ -0.000254497971366099
|-4.68%
Krida Fans 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
+1.79%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Krida Fans is a next-generation fantasy sports and social platform built on polygon blockchain. Pick a Game. Show your Skills. Win the Game. Krida Fans is powered by $KRIDA, which is utility and governance token, enabling users to earn rewards and participate in community votes for important platform decisions.
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|1 KRIDA 兑换 AUD
A$0.0083406694
|1 KRIDA 兑换 GBP
￡0.0041962374
|1 KRIDA 兑换 EUR
€0.0050251238
|1 KRIDA 兑换 USD
$0.00518054
|1 KRIDA 兑换 MYR
RM0.0232606246
|1 KRIDA 兑换 TRY
₺0.1834947268
|1 KRIDA 兑换 JPY
¥0.8183699038
|1 KRIDA 兑换 RUB
₽0.5262910586
|1 KRIDA 兑换 INR
₹0.4454746346
|1 KRIDA 兑换 IDR
Rp83.5570850762
|1 KRIDA 兑换 PHP
₱0.3031133954
|1 KRIDA 兑换 EGP
￡E.0.261876297
|1 KRIDA 兑换 BRL
R$0.031342267
|1 KRIDA 兑换 CAD
C$0.0074599776
|1 KRIDA 兑换 BDT
৳0.6319222692
|1 KRIDA 兑换 NGN
₦8.0193723092
|1 KRIDA 兑换 UAH
₴0.2196030906
|1 KRIDA 兑换 VES
Bs0.27456862
|1 KRIDA 兑换 PKR
Rs1.4446453844
|1 KRIDA 兑换 KZT
₸2.7237207104
|1 KRIDA 兑换 THB
฿0.1792984894
|1 KRIDA 兑换 TWD
NT$0.1707505984
|1 KRIDA 兑换 CHF
Fr0.0047142914
|1 KRIDA 兑换 HKD
HK$0.0403046012
|1 KRIDA 兑换 MAD
.د.م0.0521162324