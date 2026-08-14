KRAQ xStock 今日价格

KRAQ xStock (KRAQX) 今日实时价格为 $ 9.98，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 KRAQX 兑 USD 的汇率为 $ 9.98 每 KRAQX。

KRAQ xStock 目前市值在 $ 649,649 排名第 #-，流通供应量为 65.10K KRAQX。过去 24 小时内，KRAQX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 10.74，而历史最低价为 $ 9.78。

短期表现方面，KRAQX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.39%。过去一天，总交易量达到 $ 405.57。

KRAQ xStock（KRAQX）市场信息

市值 $ 649.65K$ 649.65K $ 649.65K 成交量（24H） $ 405.57$ 405.57 $ 405.57 完全稀释市值 $ 74.60M$ 74.60M $ 74.60M 流通量 65.10K 65.10K 65.10K 总供应量 5,061,699.0 5,061,699.0 5,061,699.0

KRAQ xStock 的当前市值为 $ 649.65K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 405.57。KRAQX 的流通量为 65.10K，总供应量是 5061699.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 74.60M。