KOTAI 今日价格

KOTAI (KTI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.77%。当前 KTI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KTI。

KOTAI 目前市值在 $ 18,815,408 排名第 #-，流通供应量为 425.33B KTI。过去 24 小时内，KTI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KTI 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -1.58%。过去一天，总交易量达到 --。

KOTAI（KTI）市场信息

市值 $ 18.82M$ 18.82M $ 18.82M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.12M$ 22.12M $ 22.12M 流通量 425.33B 425.33B 425.33B 总供应量 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0

KOTAI 的当前市值为 $ 18.82M, 它过去 24 小时的交易量为 --。KTI 的流通量为 425.33B，总供应量是 500000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.12M。