KONA（KONA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 39.73 $ 39.73 $ 39.73 24H最低价 $ 43.19 $ 43.19 $ 43.19 24H最高价 24H最低价 $ 39.73$ 39.73 $ 39.73 24H最高价 $ 43.19$ 43.19 $ 43.19 历史最高 $ 109.49$ 109.49 $ 109.49 最低价 $ 31.62$ 31.62 $ 31.62 涨跌幅（1H） +0.20% 涨跌幅（1D） +7.20% 漲跌幅（7D） -4.48% 漲跌幅（7D） -4.48%

KONA（KONA）当前实时价格为 $43.08。过去 24 小时内，KONA 的交易价格在 $ 39.73 至 $ 43.19 之间波动，市场活跃度显著。KONA 的历史最高价为 $ 109.49，历史最低价为 $ 31.62。

从短期表现来看，KONA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.20%，过去 24 小时内变动为 +7.20%，过去 7 天内累计变动为 -4.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KONA（KONA）市场信息

市值 $ 467.74K$ 467.74K $ 467.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 467.74K$ 467.74K $ 467.74K 流通量 10.86K 10.86K 10.86K 总供应量 10,863.73930441548 10,863.73930441548 10,863.73930441548

KONA 的当前市值为 $ 467.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KONA 的流通量为 10.86K，总供应量是 10863.73930441548，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 467.74K。