KOLZ 今日价格

KOLZ (KOLZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.11%。当前 KOLZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KOLZ。

KOLZ 目前市值在 $ 13,378.9 排名第 #-，流通供应量为 5.25B KOLZ。过去 24 小时内，KOLZ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00164097，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KOLZ 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.74%。过去一天，总交易量达到 --。

KOLZ（KOLZ）市场信息

市值 $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K 流通量 5.25B 5.25B 5.25B 总供应量 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0

KOLZ 的当前市值为 $ 13.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KOLZ 的流通量为 5.25B，总供应量是 9500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.86K。